Кайли Дженнер снялась в оголяющей грудь футболке и трусах для журнала

Всё о женщинах

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.