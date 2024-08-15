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Роспотребнадзор запретил купаться на 13 пляжах Тамбовской области

Роспотребнадзор запретил купаться на 13 пляжах Тамбовской области

Проверку Роспотребнадзора в регионе не прошли 13 пляжей, в том числе 8 - в Тамбове. По данным ведомства на 14 августа, отобрана и исследована 261 проба воды открытых водоемов на микробиологические показатели, 150 проб на санитарно-химические показатели, 97 проб на жизнеспособные яйца гельминтов, 49 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели.

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