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ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ: ПОСЛЕ ВЫВОЛОЧКИ В МИД ПОСОЛЬСТВО США ДАЛО АМЕРИКАНЦАМ 48 ЧАСОВ

ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ: ПОСЛЕ ВЫВОЛОЧКИ В МИД ПОСОЛЬСТВО США ДАЛО АМЕРИКАНЦАМ 48 ЧАСОВ

Американское посольство дало странное предупреждение своим гражданам в России. Похоже, после некоего разговора в МИД России американцы не на шутку испугались.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
А почему до сих пор, эти скотобазы (НКО) не закрыты и их служащие не высланы из страны или не отправлены на каторгу?
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4 час.
EB
Elena Boyer
Как раз и американцы и организовывают теракты. Поэтому они знают. Россия должна полностью оградиться от их влияния и сотрудничества
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19 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Пора выгнать на хрен этих бл.. &quot;друзей&quot;, у них добра для НАС нет и не было никогда, думаю, что мигранты это тоже их рук дело!!! И в час Х вылезет из своих нор и покажут настоящий звериный оскал!!!!
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5 мин.

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