ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ: ПОСЛЕ ВЫВОЛОЧКИ В МИД ПОСОЛЬСТВО США ДАЛО АМЕРИКАНЦАМ 48 ЧАСОВ

ГМ Георгий Михалев А почему до сих пор, эти скотобазы (НКО) не закрыты и их служащие не высланы из страны или не отправлены на каторгу?

EB Elena Boyer Как раз и американцы и организовывают теракты. Поэтому они знают. Россия должна полностью оградиться от их влияния и сотрудничества