Транспортный полицейский стал почётным донором Санкт-Петербурга

Транспортный полицейский стал почётным донором Санкт-Петербурга

Национальный день донора отмечают 20 апреля уже как на протяжении 15 лет. В преддверии этого социального праздника на территории Городской станции переливания крови состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею данного учреждения здравоохранения.

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