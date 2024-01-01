Какая опасность исходит от модифицированной украинской ПКР «Нептун»

Сообщается о том, что Украина разрабатывает новую модификацию своей противокорабельной ракеты «Нептун» с увеличенной дальностью для того, чтобы иметь возможность наносить ею удары по российским глубоким тылам.
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