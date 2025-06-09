Как прошло заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Вице-премьер Марат Хуснуллин 5 июня провёл заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили вышедший перечень поручений Президента по итогам президиума Госсовета, вопросы жилищного и дорожного строительства и реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни".