Как прошло заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Вице-премьер Марат Хуснуллин 5 июня провёл заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили вышедший перечень поручений Президента по итогам президиума Госсовета, вопросы жилищного и дорожного строительства и реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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