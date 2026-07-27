"Четыре месяца была обездвижена и думала, что не встану". Алла Пугачёва рассказала, почему ходит с тростью

77-летняя Алла Пугачёва снова вышла в свет с тростью. Певица появилась на заключительном дне фестиваля "Рандеву" вместе с мужем, иноагентом Максимом Галкиным, и рассказала журналистам о травме, которую она получила несколько месяцев назад.
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