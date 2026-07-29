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Аргументы недели

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Ученый Никита Зезин умер после беспрецедентного избиения неизвестным

Ученый Никита Зезин умер после беспрецедентного избиения неизвестным

22 июля на 68-м году жизни скончался известный российский учёный, член-корреспондент Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук Никита Николаевич Зезин.

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