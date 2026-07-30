Nia Archives, JADE, Paul McCartney и Olivia Dean номинированы на премию Mercury Prize 2026 года

Стал известен короткий список номинантов на премию Mercury Prize 2026, в который вошли Nia Archives, , JADE, Paul McCartney и Olivia Dean В этом году приз возвращается в Ньюкасл второй год подряд, впервые он был вручен за пределами Лондона в 2025 году и его выиграл герой родного города Сэм Фендер (Sam Fender).