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Все о Музыке

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Nia Archives, JADE, Paul McCartney и Olivia Dean номинированы на премию Mercury Prize 2026 года

Nia Archives, JADE, Paul McCartney и Olivia Dean номинированы на премию Mercury Prize 2026 года

Стал известен короткий список номинантов на премию Mercury Prize 2026, в который вошли Nia Archives, , JADE, Paul McCartney и Olivia Dean В этом году приз возвращается в Ньюкасл второй год подряд, впервые он был вручен за пределами Лондона в 2025 году и его выиграл герой родного города Сэм Фендер (Sam Fender).

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