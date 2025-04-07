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Премьер Нильсен: Гренландцы никогда не примут предложение, лишающее их свободы

Премьер Нильсен: Гренландцы никогда не примут предложение, лишающее их свободы

Гренландцы никогда не примут предложение о покупке острова какой-либо страной. Об этом заявил в интервью телерадиокомпании DR новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров, передает РИА Новости.

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