Кунал Бхасин: «Технологии блокчейна кардинально изменят рынок коммерческой недвижимости»

Руководитель отдела цифровых активов канадского филиала международной аудит-консалтинговой корпорации KPMG Кунал Бхасин заявил, что технологии блокчейна могут радикально преобразовать рынок дорогостоящей коммерческой недвижимости, расширив круг инвесторов и усилив их защиту.
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