Лидеры ЕС поручили Боррелю подготовить доклад об отношениях с РФ

Лидеры 27 стран Европейского союза дали поручение главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить к плановому саммиту, который пройдет в июне, доклад о возможных линиях поведения Брюсселя в отношении Москвы согласно европейским принципам.
Лидеры 27 стран Европейского союза дали поручение главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить к плановому саммиту, который пройдет в июне, доклад о возможных линиях поведения Брюсселя в отношении Москвы согласно европейским принципам.
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