В Саратовской области продолжается акция «Гражданский мониторинг»

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и реализации своих полномочий в осуществлении контроля за деятельностью отдела МВД председатель Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Игорь Душутин посетил изолятор временного содержания.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следствием установлен еще один украинский командир, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
- В Ленинградской области торжественно открыт музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево
- Следствием установлен еще один командир подразделения Вооруженных сил Украины, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
Свежие комментарии