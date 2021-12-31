Нижегородцы просят Никитина исключить исторический квартал из программы реновации

«Уважаемый Глеб Сергеевич, просим Вас лично проконтролировать соблюдение наших гражданских прав. Учитывая волеизъявление собственников и жителей квартала „Красный просвещенец“, требуем вывести наши дома из программы КРТ», — отмечается в сообщении.