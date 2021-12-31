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Нижегородцы просят Никитина исключить исторический квартал из программы реновации

Нижегородцы просят Никитина исключить исторический квартал из программы реновации

«Уважаемый Глеб Сергеевич, просим Вас лично проконтролировать соблюдение наших гражданских прав. Учитывая волеизъявление собственников и жителей квартала „Красный просвещенец“, требуем вывести наши дома из программы КРТ», — отмечается в сообщении.

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