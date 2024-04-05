Отличительная черта современной российской власти — неумение (или нежелание) решать насущные проблемы, стоящие перед страной.
На внутреннем фронте без перемен. Какие выводы сделала власть из трагедии в «Крокусе»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Редко встретишь толковость по текущему моменту, по Крокусу куча вопросов к власти, в тексте они есть, и ни один из них не назван даже. Но главную цель теракта уже объявили, с искажениями в угоду известно кому. Побочная цель - безответственность многих в бомонде выявлена вполне, но этот вариант замалчивается.
Ответить
13 час.
Галина Друзина
Наш президент самый лучший в мире!!! Если кто не доволен, тикайте а Украину. Да, есть недочёты, но страна большая и сразу не на ведёшь порядок, уже на водится порядок, летят головы.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии