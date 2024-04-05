На внутреннем фронте без перемен. Какие выводы сделала власть из трагедии в «Крокусе»?

E

Ed

Редко встретишь толковость по текущему моменту, по Крокусу куча вопросов к власти, в тексте они есть, и ни один из них не назван даже. Но главную цель теракта уже объявили, с искажениями в угоду известно кому. Побочная цель - безответственность многих в бомонде выявлена вполне, но этот вариант замалчивается.