Батько-стайл: Как Лукашенко гастарбайтеров отвадил и почему это гениально

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так Лукашенко ЗА БЕЛОРУССИЮ и БЕЛОРУСОВ!!... Чего вы хотите...  Вот бы кто за нас так же.....
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59 мин.
Стэйси
нельзя забывать о гуманности и правах человека.- почему эти слова звучат, когда говорят о мигрантской орде? Как о русских так сразу - фОшизм, национализм и т.д. ?
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56 мин.
ninikooo Митусова
Лукашенко- Хозяин своей страны, он делает все для своего народа.
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32 сек.

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