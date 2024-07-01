Avia.pro - СМИ Приветствую всех, кто устал от того, что гастарбайтеры заполонили наши города и веси! Сегодня поговорим о том, как Александр Григорьевич Лукашенко умудрился сделать Белоруссию не самой привлекательной для гастарбайтеров.
Батько-стайл: Как Лукашенко гастарбайтеров отвадил и почему это гениально
Комментарии
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лл
лина любимцева
Так Лукашенко ЗА БЕЛОРУССИЮ и БЕЛОРУСОВ!!... Чего вы хотите... Вот бы кто за нас так же.....
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59 мин.
Стэйси
нельзя забывать о гуманности и правах человека.- почему эти слова звучат, когда говорят о мигрантской орде? Как о русских так сразу - фОшизм, национализм и т.д. ?
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56 мин.
ninikooo Митусова
Лукашенко- Хозяин своей страны, он делает все для своего народа.
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32 сек.
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