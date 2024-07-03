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На Кубани идет активный сбор урожая

На Кубани идет активный сбор урожая

С 63 гектаров планируется собрать свыше 300 тонн плодов. Как сообщил Алексей Богодистов в своем телеграмм-канале, купить персики, выращенные в садах Архипо-Осиповки и Пшады, можно  на придорожных ярмарках и ярмарке выходного дня в Геленджике.

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