На Кубани идет активный сбор урожая

С 63 гектаров планируется собрать свыше 300 тонн плодов. Как сообщил Алексей Богодистов в своем телеграмм-канале, купить персики, выращенные в садах Архипо-Осиповки и Пшады, можно на придорожных ярмарках и ярмарке выходного дня в Геленджике.