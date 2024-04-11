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Бах заявил, что Россия относится к МОК как к фашистской организации

Бах заявил, что Россия относится к МОК как к фашистской организации

Томас Бах в разговоре с пранкерами рассказал, каким видит отношение российской стороны к МОК. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах попался на розыгрыш известных пранкеров Вована и Лексуса.

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