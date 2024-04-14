Синоптик пообещал москвичам мокрый снег в апреле

На следующей неделе, с 15 по 21 апреля, в Москве ожидаются холод, аномальные ливни, мокрый снег, заморозки, сильный ветер, магнитные бури и барическая «пила», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в соцсетях.