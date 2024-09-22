«Предпосылки к тому, что нас вернут, есть»: Александр Медведев уверен, что российские команды будут выступать на международных соревнованиях

В 2022 году наши клубы и сборные были отстранены от турниров решением УЕФА и ФИФА Председатель правления «Зенита» Александр Медведев уверен, что российские футбольные команды будут выступать на международных соревнованиях «У нашего футбола очень хорошая перспектива.