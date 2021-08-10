Почему мне неинтересна Олимпиада

Позитив для оптимистовПолитикаПочему мне неинтересна Олимпиада Российские гимнасты всех опередили и стали чемпионами токийской Олимпиады в командном многоборье.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyНЕ МОЁ (С) Как и все взрослые люди, с лёгкой ностальгией вспоминаю детство: там и трава зеленее и впечатления ярче... Нет, я не ханжа и меня полностью устраивает мой возраст. Но я наглядно убедился в правдивости заявления выше, в тот момент, когда с абсолютной апатией читал новости с нынешней Олимпиады в Токио. Новости стандартные: опять допинговый скандал, опять трудности с допуском российских спортсменов на международную арену, опять засудили представителя России и т.д и т.п. Меня самого удивило данное отношение. Как же так? В детстве Олимпиады были для меня праздником. Огромное спортивное мероприятие так и манило неизбалованное, неочернённое внимание ребёнка, а каждая спортивная битва, разворачивающаяся на экране, стоила сотен мультиков, показанных по телевизору. О, я действительно болел за наших и каждое падение нашего спортсмена, воспринимал как что-то глубоко-личное... Теперь этого нет и в помине. Я даже провёл небольшой опрос среди своих друзей - никто не смотрит. К слову, хотя бы даже потому, что внимание большинства жителей севера Иркутской области, приковано к пожарам в Якутии. Ибо у нас стоит такое задымление, что ездить на работу попросту страшно. Государство приучает нас быть равнодушными. Во всём: проходить мимо преступлений, закрывать глаза на правонарушения, не интересоваться чем либо, кроме насущных проблем. Именно насущные проблемы, приправленные общемировой пандемией, абсолютно атрофировали способность радоваться чему-то общему. Нет, я ещё не совсем потерян в этом смысле и искренне радуюсь за друзей, когда они чего-то достигают в жизни: восходят на новую карьерную ступеньку или приобретают недвижимость. Но к большому сожалению, лет пять-семь назад я прекратил отождествлять себя и Государство (хоть по старой памяти и пишу данный термин с большой буквы). Объяснюсь: победы Государства проходят мимо меня, но вот беды - валятся как из рога изобилия. Следовательно, как можно ассоциировать себя с объектом или субъектом, который в большинстве своём, приносит одни неприятности? Объяснюсь повторно: я обожаю Россию. Её леса, поля и реки. Её природу и её людей. Никогда бы не хотел перебраться в какую-нибудь крупную страну Европы и тем более в США (разве что в Черногории бы пожил с удовольствием). Вот только нынешние управители вызывают целый сонм вопросов, отчего в первом объяснении я и использую весьма нейтральный термин "Государство", который лично у меня ассоциируется с государственными органами. К большому сожалению, в какой-то момент времени и у меня, и у людей, разделяющих мои взгляды, такое мероприятие как Олимпиада стала больше ассоциироваться с чем-то государственным, нежели со спортивным направлением. Возможно поэтому я вяло и без интереса просматриваю список медалей, полученных нашими спортсменами. И мне самому обидно за своё же безразличие: ребята и девчата - настоящие герои, которые смогли подготовить себя к соревнованиям высочайшего уровня, пройдя через тысячи трудностей и согласований... ... но увы, внимание моё, давно и прочно сфокусировано в области насущных проблем. И да простят меня "теперьки" и потомки за выученное безразличие к большинству государственных мероприятий. С уважением, Иван Вологдин.Комментировать
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