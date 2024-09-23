ЦИК предлагает подписать Кодекс поведения

Центральная избирательная комиссия предлагает на предварительное согласование проекты Кодекса поведения относительно проведения и отражения избирательной кампании по конституционному республиканскому референдуму и выборам президента от 20 октября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии