"Сначала он бил так, ладошками, а потом по ногам": Равшан угрожает бывшей русской жене отнять детей, она прячется у родственников

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Sergey Ivanov

Припоминаю еще одну историю- 1980-Х. Да, да, та самая Олимпиада! Которой мы гордимся до сих пор! Мы все смотрели телевизор- и не замечали того, что у нас под носом! А под носом было то, что эти самые русские сучки перелезали через забор- и отдавались напрочь тому, кто окажется по другую сторону забора. Я видел все это. Я ведь жил по соседству с той самой «деревней». И у меня с тех пор сложилось вполне определенное мнение. И о тех, кто презрел свое происхождение, кто предал все то, что и составляло его суть- и все это ради эфемерного счастья на чужбине... И нет у меня ни капли сострадания к тем, кто сейчас плачется о том, как жестоко отнеслись наши власти к тем, кто, однажды предав Россию, снова потребовал для себя каких- то льгот, каких- то исключений.. Нет, господа! Вы свой выбор сделали! И нечего плакаться, что вас там обманули! Вы свой выбор сделали.