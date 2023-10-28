Глава директората НАТО Кокс указала на неготовность Украины вступить в альянс

Все союзники по Североатлантическому альянсу призвали, что Украина не может присоединится к блоку. Однако НАТО не перестает надеется на такой исход событий, заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии