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Глава директората НАТО Кокс указала на неготовность Украины вступить в альянс

Глава директората НАТО Кокс указала на неготовность Украины вступить в альянс

Все союзники по Североатлантическому альянсу призвали, что Украина не может присоединится к блоку. Однако НАТО не перестает надеется на такой исход событий, заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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