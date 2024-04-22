Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Мэр рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки В 2023 году объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров из Москвы в дружественные страны вырос на почти 9%, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.