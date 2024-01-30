Нижегородцам назвали признаки меланомы. Как неопытному человеку вовремя распознать у себя опасное онкологическое заболевание кожи, в Telegram рассказал пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов.
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