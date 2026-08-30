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ИА Регнум

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Юрист рассказала, кто должен платить по чужим кредитам

Юрист рассказала, кто должен платить по чужим кредитам

Закон позволяет переложить кредитные долги на третьих лиц в нескольких случаях. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат Асият Алибекова.

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