Путин и Моди обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

В Бишкеке, в ходе саммита ШОС, Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили решение украинского кризиса. Индийский премьер подчеркнул важность мирного подхода, а Путин выразил согласие с этим курсом, готовясь к саммиту БРИКС в сентябре.
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