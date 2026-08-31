Путин и Моди обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

В Бишкеке, в ходе саммита ШОС, Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили решение украинского кризиса. Индийский премьер подчеркнул важность мирного подхода, а Путин выразил согласие с этим курсом, готовясь к саммиту БРИКС в сентябре.