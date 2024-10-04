«Люди могут быть очень жестокими и бить тебя в одну больную точку», — Муцениеце после суда раскрыла, что задевает ее больше всего

Актриса Агата Муцениеце вновь пообщалась со своей аудиторией на откровенную и достаточно трогающую за душу тему, но на этот раз разговоры вовсе не касались ее разрыва с Павлом и дележки прав на воспитание детей.
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