Пособия и пенсии, которые зависят от БПМ, повысят с 1 мая.

В связи с изменением размера БПМ в среднем на душу населения с 1 мая 2024 г. повысятся размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам, величина которых зависит от данного норматива.
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