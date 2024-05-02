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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Пособия и пенсии, которые зависят от БПМ, повысят с 1 мая.

Пособия и пенсии, которые зависят от БПМ, повысят с 1 мая.

В связи с изменением размера БПМ в среднем на душу населения с 1 мая 2024 г. повысятся размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам, величина которых зависит от данного норматива.

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