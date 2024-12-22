Юрий Ильинов

Названа вероятная причина начала прямой войны между Россией и Британией The Spectator: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии Британский журнал The Spectator пришел к выводу, что отправка британских инструкторов на Украину может спровоцировать прямой конфликт Великобритании с Россией. «Есть вероятность того, что эта миссия может привести к прямому столкновению британских и российских вооруженных сил», считают в редакции. Авторы материала опасаются, что в ходе наступления ВС РФ могут наткнуться на британских специалистов, находящихся в рядах ВСУ. Это, по их мнению, может стать причиной прямого конфликта России и Великобритании. Отметим, что данная публикация в английском издании вышла после статьи в газете Times, которая также пришла к выводу, что британские инструкторы на Украине могут стать целью для российских ударов. При этом ни одна из газет не объясняет, как Британия, в случае попадания своих инструкторов под российские удары, собирается начать войну с Россией? Инструкторы серьезной силы из себя не представляют и находятся в составе украинских подразделений, которые в свою очередь являются законной целью для ВС РФ. Кроме того, вряд ли прилетающая по месту дислокации ВСУ, а значит и британских инструкторов российская ракета будет спрашивать у находящегося на этом объекте личного состава паспорта и гражданство. Также совершенно непонятно, как в этом случае будет действовать Британия: решится открыто ввести свои войска на Украину или рискнет от своего имени нанести массированный удар по России, доктрина которой подразумевает нанесение в том числе и ядерного удара в ответ на факт массового пересечения российской границы иностранными ракетами и беспилотниками.