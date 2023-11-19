Гороскоп от Василисы Володиной на 20 ноября 2023 года: каких знаков зодиака ждет удачный день ClickioВ этот день, согласно словам Василисы Володиной, некоторые знаки зодиака окажутся под влиянием собственных иллюзий и несбыточных ожиданий.