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Регионы России

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Сергей Маркоч покинул пост главного тренера женской сборной России по ватерполу

Сергей Маркоч покинул пост главного тренера женской сборной России по ватерполу

Сергей Маркоч завершил работу на посту главного тренера женской сборной России по водному поло. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

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