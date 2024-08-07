Steak Lovers
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Steak Lovers

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Одним движением превращаем пюре в шикарную закуску. Добавляем сыр и делаем шарики

Одним движением превращаем пюре в шикарную закуску. Добавляем сыр и делаем шарики

Обычное картофельное пюре можно быстро преобразовать в более оригинальное блюдо. Мы сформируем из него колобки и наполнем их сыром — по мнению домашних, после обжарки с сыром такой картофель становится вдвое вкуснее.

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