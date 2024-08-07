Одним движением превращаем пюре в шикарную закуску. Добавляем сыр и делаем шарики

Обычное картофельное пюре можно быстро преобразовать в более оригинальное блюдо. Мы сформируем из него колобки и наполнем их сыром — по мнению домашних, после обжарки с сыром такой картофель становится вдвое вкуснее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии