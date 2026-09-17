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Свинцов опасается атаки «Терминаторов» по инициативе ИИ

Свинцов опасается атаки «Терминаторов» по инициативе ИИ

Искусственный интеллект вышел из-под контроля и может нанести удар по системам безопасности России и США — с таким заявлением выступил депутат Госдумы, зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов.

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