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«Идеальный экспонат для фанатов» — CD Projekt RED показала коллекционный шлем Кор...

«Идеальный экспонат для фанатов» — CD Projekt RED показала коллекционный шлем Кор...

«Идеальный экспонат для фанатов» — CD Projekt RED показала коллекционный шлем Короля Дикой Охоты из The Witcher 3Студии CD Projekt RED и PureArts анонсировали коллекционный шлем Короля Дикой Охоты (Эредина) из The Witcher 3: Wild Hunt.

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