«Идеальный экспонат для фанатов» — CD Projekt RED показала коллекционный шлем Кор...

«Идеальный экспонат для фанатов» — CD Projekt RED показала коллекционный шлем Короля Дикой Охоты из The Witcher 3Студии CD Projekt RED и PureArts анонсировали коллекционный шлем Короля Дикой Охоты (Эредина) из The Witcher 3: Wild Hunt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)