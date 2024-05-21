Нижегородская область и Уганда планируют расширять двустороннее сотрудничество

В Нижний Новгород прибыла делегация Уганды во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Уганда Мозесом Каваалууко Кизиге для участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит на Нижегородской ярмарке с 21 по 24 мая.