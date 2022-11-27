Испания — Германия — 1:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 27.11.2022

В матче группы Е Чемпионата мира по футболу в Катаре встречались сборные Испании и Германии. Игра проходила на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре, и закончилась со счетом 1:1 Все голы ЧМ-2022 Полное расписание Чемпионата мира в Катаре В первой половине встречи сборная Испании ювелирно разыгрывала мяч, подбираясь к воротам сборной Германии, но наиболее ярким моментом первых семи минут встречи стал хлесткий удар Дани Ольмо, парированный Мануэлем Нойером.