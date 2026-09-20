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Регионы России

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Перехватчик «Молния-ПВО» уничтожает украинский дрон «Лютый» на близком расстоянии

Перехватчик «Молния-ПВО» уничтожает украинский дрон «Лютый» на близком расстоянии

Российский перехватчик самолетного типа «Молния-ПВО» способен поражать украинский дрон-камикадзе «Лютый» с расстояния в несколько метров.

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