Во второе воскресенье августа все специалисты строительной отрасли — от чиновников и финансистов до проектировщиков и штукатуров — принимают поздравления.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Во второе воскресенье августа все специалисты строительной отрасли — от чиновников и финансистов до проектировщиков и штукатуров — принимают поздравления.