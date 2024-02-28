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Аргументы и Факты

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Президент IBA Кремлев назвал число стран-участниц «Всемирных игр дружбы»

Президент IBA Кремлев назвал число стран-участниц «Всемирных игр дружбы»

Более 100 стран примут участие в сентябрьских «Всемирных играх дружбы», о чем в беседе с «Известиями» рассказал член организационного комитета игр, президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

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