Президент IBA Кремлев назвал число стран-участниц «Всемирных игр дружбы»

Более 100 стран примут участие в сентябрьских «Всемирных играх дружбы», о чем в беседе с «Известиями» рассказал член организационного комитета игр, президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.
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