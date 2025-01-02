Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Таиланде, сообщают СМИ. Инцидент произошел на въезде в Паттайю, когда автобус с 37 пассажирами столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner и врезался в бетонное ограждение.