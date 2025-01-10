БЭК против вертолётов: ну что, дождались? Или пока ещё нет?

А Александр Так, там пулеметы поставили только через два года. Главное. - галифе и глупое выражение лица при докладе начальству. Оно от этого только мудрее становится.

Николай Герасименко Гражданский без галифе с неглупым выражением лица! Чего же ты строем не ходишь, раз такой умный? Чьих будешь, мерзавец власовский?