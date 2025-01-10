БЭК-камикадзе как нерешённая проблема Когда началась российская специальная военная операция на Украине, то никто и предположить не мог того, что вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут противостоять Черноморскому флоту Военно-морского флота Российской Федерации (ЧФ ВМФ РФ).
БЭК против вертолётов: ну что, дождались? Или пока ещё нет?
Комментарии
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А
Александр
Так, там пулеметы поставили только через два года. Главное. - галифе и глупое выражение лица при докладе начальству. Оно от этого только мудрее становится.
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46 мин.
Николай Герасименко
Гражданский без галифе с неглупым выражением лица! Чего же ты строем не ходишь, раз такой умный? Чьих будешь, мерзавец власовский?
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31 мин.
Николай Герасименко
Не статья, а саркастически-критиканский опус... "Ну что, дождались!? А мы предупреждали, мы писали..."
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28 мин.
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