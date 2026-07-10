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«Нью-Джерси» участвовал в конкурсе джерси «Айлендерс», предложив дизайн с рыбными палочками на груди: «Сделайте это, слабаки»

«Айлендерс» запустил конкурс дизайна третьей формы клуба, предложив болельщикам придумать свои варианты.

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