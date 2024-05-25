Суд снимает обвинения с "Барселоны" по делу Негрейры

Пресс-служба "Барселоны" выразила удовлетворение решением апелляционного суда Барселоны, который снял обвинения клуба в получении взяток в пользу бывшего вице-президента технического комитета арбитров Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
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