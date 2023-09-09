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Начальник Генштаба армии Британии: Когда я узнал о подбитом танке Challenger, я как будто сам находился в том танке

Начальник Генштаба армии Британии: Когда я узнал о подбитом танке Challenger, я как будто сам находился в том танке

Британские журналисты попросили начальника генерального штаба Соединённого королевства генерала Патрика Сандерса прокомментировать ситуацию с потерей первых танков Challenger в ходе украинского конфликта.

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