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Мировое обозрение

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В Молдавии на свалке обнаружили тонны отходов с сотнями румынских водительских удостоверений

В Молдавии на свалке обнаружили тонны отходов с сотнями румынских водительских удостоверений

Недавняя находка в молдавском селе Порумбены — это не просто очередная экологическая новость. Тонны пластиковых и медицинских отходов, вперемешку с водительскими удостоверениями, выданными властями Румынии, — это готовый сценарий для политического триллера.

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