Недавняя находка в молдавском селе Порумбены — это не просто очередная экологическая новость. Тонны пластиковых и медицинских отходов, вперемешку с водительскими удостоверениями, выданными властями Румынии, — это готовый сценарий для политического триллера.
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