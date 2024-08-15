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Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы снизилась до уровня 2019 года

Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы снизилась до уровня 2019 года

В торговых центрах столицы ощущается нехватка площадей, говорят эксперты. Текущее поглощение превосходит значения, которые фиксировались до ухода из России международных брендов На конец июля 2024 года доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы составила 8%, снизившись на 4 п.

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