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Контрафронт

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Иран: В международном аэропорту Семнан (SNX/OIIS), обслуживающем Семнан, провинция Семнан, был...

Иран: В международном аэропорту Семнан (SNX/OIIS), обслуживающем Семнан, провинция Семнан, был нанесен удар по складу в результате авиаударов, нанесенных Соединенными Штатами (США) по городу ранним утром по местному времени.

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