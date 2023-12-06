Звезда RDR 2: Rockstar выпустит Red Dead Redemption 3, но Артура там не ждите В разгар ажиотаж...

Звезда RDR 2: Rockstar выпустит Red Dead Redemption 3, но Артура там не ждитеВ разгар ажиотажа вокруг Grand Theft Auto VI звезда другой крупной франшизы Rockstar Games выразил уверенность, что прославленный разработчик однажды всё-таки выпустит заветный триквел.
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